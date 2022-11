Orpea progresse après la présentation de son plan de transformation

(AOF) - En repli à l’ouverture, l'action Orpea progresse désormais de 3,22% à 8,474 euros après la présentation d’un plan de refondation fondé sur le recentrage sur son coeur de métier et la réduction de sa présence à l’international et de son portefeuille immobilier. L'exploitant de maisons de retraite a également confirmé les grandes lignes de sa restructuration financière, qui sera fortement dilutive pour les actionnaires existants.

Le titre Orpea perd plus de 90% de sa valeur depuis le 1er janvier et la publication du livre " Les fossoyeurs ", un ouvrage relatant de graves dysfonctionnements dans la prise en charge des résidents. La situation n'a ensuite été que de mal en pis pour la société.

" Orpea change ! Avec vous et pour vous", tel est le slogan du plan de la refondation que présente ce mardi 15 novembre l'exploitant de maisons de retraite. L'ambition du groupe : redevenir l'acteur de référence du secteur en se recentrant sur la qualité des soins et de l'accompagnement et le développement des collaborateurs.

Et aussi changer les équilibres financiers en redressant la performance opérationnelle : 9% de croissance annuelle du chiffre d'affaires d'ici 2025, soit 6,1 milliards de revenus à cet horizon, une marge d'EBITDAR supérieure à 20% en 2025 contre 17% attendus en 2022 et après 25% en 2021, pour un EBITDA estimé à 745 millions d'euros (marge de 12,2%) en 2025. Ce dernier est attendu 358 millions cette année après 682 millions d'euros en 2021.

"Quatre mois après mon arrivée, mon diagnostic est clair : Orpea s'est éloigné de son cœur de métier, en privilégiant un développement international et immobilier trop rapide, au prix d'un endettement excessif et d'une situation financière très fragilisée. Par ailleurs, le groupe a souffert de pratiques de gestion complètement dysfonctionnelles et de malversations de l'ancienne équipe de direction", déclare Laurent Guillot, directeur général d'Orpea.

Sur la période 2022-2025 le groupe dispose d'un plan d'investissement d'un montant total de 2,5 milliards d'Euros. Ce plan est présenté comme l'indispensable soutien de la vision stratégique pour reconstruire le groupe. 63% sera consacré à la rénovation et l'extension du parc existant et à la construction de nouveaux établissements.

Dans les pays où le groupe considère ne pas disposer de position suffisamment attractive, il considèrera des opérations de restructuration ou de sortie.

Géry Robert-Ambroix, le nouveau Directeur Immobilier du groupe aura pour principale mission de remettre l'immobilier à sa juste place : un métier de l'entreprise, au service des opérations. L'objectif à moyen terme est une détention d'actifs en propre limitée de 20 à 25% du portefeuille, contre 47% à fin 2021.

Orpea a ainsi identifié un portefeuille d'actifs immobiliers estimé à plus de 1 milliard d'euros, prêt à être cédé dès que les conditions de marché le permettront. A moyen terme, une foncière dédiée à Orpea, dont le groupe resterait l'actionnaire principal et l'opérateur, sera créée. Cette structure permettrait d'ouvrir le capital à des investisseurs de long-terme.

Le développement immobilier futur du groupe se fera sur la base de critères très sélectifs, en privilégiant les marchés sur lesquels le groupe dispose d'une position de leader, en visant un taux de marge d'Ebitda pour l'exploitation à deux chiffres et une marge de promotion proche de 10%.

S'agissant de son processus de restructuration visant à " atteindre une structure financière soutenable ", l'exploitant de maisons de retraite a confirmé que les éléments suivants sont notamment envisagés. Orpea envisage une conversion en capital de la dette non garantie d'Orpea S.A., d'un montant de 3,8 milliards d'euros, au moyen d'une augmentation de capital offertes aux actionnaires existants et qui serait également garantie par des prêteurs non garantis.

L'autre volet consiste en 1,9 à 2,1 milliards d'euros d'apports de fonds nouveaux, sous la forme de nouvelles dettes garanties sur des actifs du groupe libres de toute sûreté, pour un montant cible de 600 millions d'euros et d'une seconde augmentation de capital. L'émission de nouvelles dettes permettra de couvrir les besoins de financement d'Orpea S.A. jusqu'au début de l'été.

" Le plan de restructuration financière devrait réduire significativement son ratio d'endettement, de 25 en 2022 à 6,5 d'ici 2025 ", souligne Invest Securities.

Le groupe s'attend à à ce que, à l'issue de ces opérations, au moins 20% de son capital social soit détenu par des investisseurs institutionnels français à long terme.

Bien que le groupe n'ait pas conclu quant au mécanisme de mise en oeuvre du plan, cela pourrait comprendre, entre autres, une sauvegarde accélérée, afin de faciliter la clôture du processus dans l'hypothèse où l'unanimité ne pourrait être obtenue.

" Si la société n'était pas en mesure de trouver avec succès une solution dans le cadre de la conciliation, celle-ci ne serait pas en capacité de mettre en oeuvre son plan de transformation ", conclut Orpea.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 120 000 lits et près de 2 000 établissements dans 23 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Modèle de création de valeur fondé sur une organisation adaptée au développement à l’international dans les localisations à fort pouvoir d’achat, la détention à 50 % de l’immobilier (46 % en 2021, pour une valeur de 8,2 Mds€) ;

- Capital éclaté (14,5 % pour le fonds de retraite canadien CPPIB et 5 % pour FFP de la famille Peugeot), et gouvernance renouvelée en juillet avec Guillaume Pépy nouveau présidant du conseil de 14 administrateurs, Laurent Guillot étant maintenu comme directeur général ;

- Bilan tendu avec 8,3 Mds€ de dettes face à 1,1 Md€ de trésorerie à fin juin le groupe ayant signé un contrat de crédits assorti d’un programme de cessions d’actifs immobiliers de 3 Msd€ d’ici fin 2025.

Enjeux

- Elaboration du plan de transformation en 4 points : qualité de l’accompagnement et le bien-être du résident, renforcement du dialogue avec les parties prenantes, politique de ressources humaines ambitieuse et pratiques managériales renouvelées ;

- Stratégie d’innovation et d’anticipation des prises en charge de la fragilité humaine :

- Open innovation avec 108 projets autour de la santé & soin, de la restauration & hospitalité, de la construction et des process,

- recherche universitaire avec près de 30 projets innovants ;

- Feuille de route environnementale 2023 :

- 100% des appels d’offres comprenant une évaluation RSE,

- 100% des fournisseurs signataires de la charte achats responsables,

- 100% des nouvelles constructions certifiées HQE,

- lancement d’un emprunt vert ;

- Réservoir de croissance apporté par les 26 000 lits en construction (3 000 lits ouverts en 2022) ;

- Poursuite de la remontée du taux d’occupation et retombées des efforts en recrutement et formation.

Défis

- Impact de l’inflation fort sur les consommations alimentaires et d’énergie, les achats d’électricité en France n’étant pas couverts ;

- Revue stratégique en cours dont les conséquences comptables ne sont pas intégrées dans les comptes semestriels ;

- Dans le cadre du programme de cessions d’actifs, interrogations sur la qualité des actifs, après les dépréciations au Brésil et en Belgique ;

- Manque de visibilité financière : après une hausse de 10,9 % des revenus et une perte nette au 1er semestre, anticipations 2022 d’un risque de dégradation de la marge opérationnelle qui entraînerait une renégociation de covenants financiers.

