Orpea: procédure de sauvegarde accélérée ouverte

(CercleFinance.com) - Orpea annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée par le Tribunal de commerce de Nanterre, assortie d'une période d'observation initiale fixée à deux mois, qui pourra être renouvelée de deux mois sans excéder au total quatre mois maximum.



Dans ce cadre, le tribunal a désigné la SELARL FHB, en la personne de Hélène Bourbouloux, en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL AJRS, en la personne de Thibaut Martinat, en qualité de coadministrateur judiciaire.



Pour rappel, l'ouverture de cette procédure a notamment pour objectif de permettre la mise en oeuvre par le groupe de prise en charge de la dépendance de son plan de restructuration, conformément aux accords trouvés récemment.





