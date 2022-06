Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: prend note de la lettre ouverte de 14 investisseurs information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 09:30









(CercleFinance.com) - Orpea a déclaré vendredi avoir pris note des interrogations et propositions soulevées par un groupe d'investisseurs, sa direction plaidant pour la mise en place d'un dialogue 'constructif' avec l'ensemble des parties prenantes.



Dans une lettre ouverte adressée cette semaine au PDG de l'exploitant de maisons de retraite, un collectif de 14 investisseurs - membres de l'Investor Initiative for Responsible Care et coordonnés par Sycomore - a réclamé une réforme en profondeur de la gouvernance et de la culture de l'entreprise.



Philippe Charrier, le patron d'Orpea, assure ce vendredi parfaitement mesurer le chemin qu'il reste à parcourir afin de redonner confiance en son groupe.



Dans un communiqué publié ce matin, il souligne avoir accueilli les équipes de Sycomore sur l'un des sites à l'occasion des Journées d'Etats Généraux du Grand Age, organisées le mois dernier.



A ce titre, le PDG d'Orpea rappelle que ce débat doit être suivi d'un compte-rendu, d'une synthèse et de propositions concrètes, dont tous les participants seront destinataires.



Le titre Orpea abandonnait encore 2,2% vendredi matin. Il lâche pour l'instant près de 7% sur l'ensemble de la semaine qui s'achève.



'La faille de confiance a du mal à disparaître', écrivent ce matin les analystes d'Oddo BHF dans une étude consacrée au secteur.



'Le retour de la confiance va être long, les prochains mois peuvent encore être jalonnés d'annonces ou de révélations négatives', prévient le bureau d'études.



Oddo, qui affiche une opinion 'neutre' sur le titre, abaisse en conséquence son objectif de cours à 26,7 euros, contre 43,5 euros auparavant.





