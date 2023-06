Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: premier tirage de 200 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 10:51









(CercleFinance.com) - Orpea a annoncé vendredi soir avoir bénéficié d'un premier tirage de 200 millions d'euros au titre du financement 'new money' consenti par ses principaux partenaires bancaires.



Ces fonds doivent permettre à l'exploitant de maisons de retraite de financer et de refinancer les besoins généraux de sa filiale Niort 94, y compris le remboursement de la dette intragroupe.



Le groupe explique qu'il compte utiliser le produit du tirage pour financer notamment ses besoins généraux, le service de la dette ainsi que ses dépenses d'investissement.



Les montants du financement 'new money' restant non tirés à ce jour représentent trois crédits cumulant un montant de 400 millions d'euros.



Ce premier tirage s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la restructuration financière de la société, conformément à l'accord de lock-up conclu en février dernier avec les membres du groupement qui soutient le projet.





