Orpea, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 19 octobre 2022

(AOF) - Orpea

(+21,28% à 15,645 euros)

Le titre du groupe de maisons de retraite continue de bénéficier d'un important regain d'intérêt. Il progresse de plus de 50% en une semaine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 120 000 lits et près de 2 000 établissements dans 23 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Modèle de création de valeur fondé sur une organisation adaptée au développement à l’international dans les localisations à fort pouvoir d’achat, la détention à 50 % de l’immobilier (46 % en 2021, pour une valeur de 8,2 Mds€) ;

- Capital éclaté (14,5 % pour le fonds de retraite canadien CPPIB et 5 % pour FFP de la famille Peugeot), et gouvernance renouvelée en juillet : Guillaume Pépy présidant le conseil de 14 administrateurs, Laurent Guillot étant maintenu comme directeur général ;

- Bilan tendu, le groupe ayant signé un contrat de crédits assorti d’un programme de cessions d’actifs immobiliers d’1 Md€ d’ici fin 2023, et de 2 Mds€ d’ici 2025.

Enjeux

- Elaboration du plan de transformation en 4 points : qualité de l’accompagnement et le bien-être du résident, renforcement du dialogue avec les parties prenantes, politique de ressources humaines ambitieuse et pratiques managériales renouvelées ;

- Stratégie d’innovation et d’anticipation des prises en charge de la fragilité humaine : Open innovation avec 108 projets autour de la santé & soin, de la restauration & hospitalité, de la construction et des process, recherche universitaire avec près de 30 projets innovants ;

- Feuille de route environnementale 2023 : 100% des appels d’offres comprenant une évaluation RSE, 100% des fournisseurs signataires de la charte achats responsables, 100% des nouvelles constructions certifiées HQE, lancement d’un emprunt vert ;

- Réservoir de croissance apporté par les 26 000 lits en construction (3 000 lits ouverts en 2022).

Défis

- Résultats préliminaires des deux cabinets indépendants sur les pratiques du groupe : rabais consentis y compris par des fournisseurs de produits financés sur fonds publics, déclarations erronées des comptes d’emploi, non-conformité dans la contractualisation de CDD et recours à des intermédiaires y compris à un ancien préfet, organisation d’une situation de sous-effectif mais absence de situations de pénuries ou rationnement à l’égard des résidents ;

- Manque de visibilité financière, la CNSA (Caisse de solidarité autonomie) et le groupe discutant sur l’ampleur de financements indûment perçus ;

- Après une hausse de 14,4 % des revenus au 1 er semestre, anticipations 2022 confirmées : poursuite de la dynamique de croissance des revenus affichée au 1 er trimestre mais charges exceptionnelles liées à la crise de confiance sur les pratiques du groupe et marge opérationnelle, déjà tombée à 1,5 % en 2021, affectée par l’inflation de l’énergie et des coûts salariaux.

