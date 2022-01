Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: plonge de -18%, 'capi' bientôt divisée par 2 en 2 ans information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 13:39









(CercleFinance.com) - La prochaine sortie d'un livre éreintant Orpéa pour ses pratiques en matière de traitement des personnes dépendantes dans ses EHPAD provoque une vague de dégagements (-18% vers 66,8E) aggravée par des ventes à découvert sur cassure du support oblique long terme qui gravite vers 81,5E.

Le titre pulvérise dans la foulée le plancher des 72,7E du 17/03/2020 et teste des niveaux plus approché depuis le 8 février 2016.

Orpéa pourrait retrouver du soutien vers 65/64,5E, son plancher du 24/08/2015: la capitalisation du titre aura alors été divisée par 2 depuis son zénith des 129E du 19 février 2020.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -16.11%