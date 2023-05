Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: plombé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 13:30









(CercleFinance.com) - Orpea perd 3% sur fond d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF qui, tout en laissant son objectif de cours à 0,5 euro, passe de 'neutre' à 'sous-performance', mettant sa position en cohérence avec une perception boursière qu'il qualifie de 'toujours réservée'.



Le bureau d'études a ajusté ses projections pour le groupe de prise en charge de la dépendance après la publication des chiffres 2022 définitifs. Si 'la crise médiatique semble s'estomper', l'analyste juge que 'la transformation, elle, reste progressive'.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -3.26%