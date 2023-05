Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: perte nette de quatre milliards d'euros en 2022 information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le titre Orpea s'inscrit en baisse vendredi à la Bourse de Paris après que l'exploitant de maisons de retraite a fait état ce matin d'une perte de quatre milliards d'euros au titre de son exercice 2022.



Le groupe explique que ses comptes annuels tiennent compte d'une baisse 'importante' de la valeur des actifs figurant à son bilan, une réduction ayant entraîné des dépréciations à hauteur de 3,8 milliards d'euros.



Le groupe, qui a dû lancer un vaste plan de restructuration financière suite à des accusations de maltraitance de ses résidents, explique que les dépréciations résultent des tests de valeur effectués sur chacun de ses établissements dans le cadre d'une réflexion stratégique qui avait été entamée l'an dernier.



Au 31 décembre 2022, son patrimoine immobilier était valorisé à 6,5 milliards d'euros, contre 8,4 milliards d'euros à la fin 2021.



Son endettement financier net a lui progressé de 800 millions d'euros l'an dernier pour s'établir à 8,8 milliards d'euros, un montant que le groupe entend ramener à près de 3,7 milliards à fin 2025 grâce à des cessions.



Concernant l'avancement de sa restructuration financière, la société - qui se trouve en procédure de sauvegarde accélérée depuis le mois de mars - rappelle que ses projets d'augmentations de capital vont entraîner une dilution massive pour les actionnaires existants.



Ceux-ci détiendraient, en l'absence de réinvestissement, moins de 0,5% du capital, voire moins de 0,05% dans le cadre d'une application forcée du plan, une perspective qui a soulevé l'ire de ses actionnaires minoritaires.



En dépit de ces nombreuses difficultés, Orpea a enregistré sur le premier trimestre 2023 une croissance de 10,2% de son chiffre d'affaires, à 1,23 milliard d'euros, dont une croissance organique de 9,5%.



Son taux d'occupation moyen a même progressé de 1,6 point de pourcentage sur les trois premiers mois de l'année, pour atteindre désormais 83%.



Ces informations permettaient au titre de limiter son repli à moins de 2% autour de 10h00, après avoir décroché de presque 7% dans les premiers échanges.





