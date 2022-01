Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: perd jusqu'à -44% en une semaine à 49,7E (+bas 2015) information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 14:25









(CercleFinance.com) - Le jeu de massacre continue avec un énorme 'gap' sous 69,28E et un nouvel effondrement de -28% vers 49,8E après -16% la veille : le titre qui a perdu jusqu'à -44% en une semaine (partant de 89E) inscrit un 'plus bas' depuis le 12 janvier 2015.

Orpéa pulvérise la ligne de soutien vers 65/64,5E, son plancher du 24/08/2015: le titre perd donc 62% depuis son zénith des 129E du 19 février 2020.

Un nouveau support pourrait être testé: le plancher des 45,25E du 20/10/2014







