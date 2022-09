Orpea: Oddo confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 14:51

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note ' neutre ' sur le titre Orpea, avec un objectif de cours inchangé de 16 euros.



Le bureau d'analyses revient sur les résultats semestriels du groupe, et pointe la baisse des marges (marge d'EBITDA : 18,1% vs 24,1% - marge Op. Courante : 3,6% vs 11,1%).



' En soit, les niveaux anormalement bas de marge ne constituent plus une surprise, mais ils contribuent, avec l'absence de guidance, à limiter la visibilité que le consensus peut se faire une idée précise de la profitabilité normative future ', analyse Oddo.



Dans ce contexte, Oddo table sur un CA 2022 d'environ 4610 ME, soit +7,3% (le consensus est à 4602 ME et +7,1%), une marge d'EBITDA à 17,9% (consensus à 20,3%).



Le broker rapporte enfin que le CEO d'Orpea a, pour la première fois, évoqué une possible rupture des covenants : en raison des faibles marges, Orpea est exposé au risque de ne pas être en mesure de respecter les termes de son accord de financement.



' Sans évoquer d'augmentation de capital, le CEO n'a exclu aucune hypothèse (révision des dettes, des covenants ou révision des cessions d'actifs) : ce scénario induit encore une période d'aléas, de recours et de restructuring avant d'entrer dans une phase plus positive ', conclut l'analyste.