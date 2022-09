Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Orpea: nouvelle désintégration de -21% vers 16,7E information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 10:26

(CercleFinance.com) - Orpea est victime d'une nouvelle désintégration de -21% vers 16,6E, niveau plus observé depuis mars 2005: la valorisation du titre est tombée à 1MdE, soit une division par plus de 6 en 1 an... ce qui semble acter une perte définitive du lien entre le cours et la valeur d'actif.

La cassure du support majeur des 20/19,7E (sept 2008) induit un potentiel de baisse bien difficile à quantifier : il n'y plus aucun support, il n'y a plus de référent en terme de valorisation.