Orpéa: nouveau rebond sur les 21E

(CercleFinance.com) - Orpéa opère un nouveau rebond sur les 21E (après 20,75E le 13 juin puis 21E les 15 et 16 juin.

Le titre ébauche peut-être un rebond en 'W' moyen terme mais il ne sera pas sorti de sa tendance baissière avant de refranchir la résistance oblique court-terme des 25,4E... et l'horizon s'éclaircirait surtout au-delà de 27E.





