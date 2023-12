Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orpea: nouveau conseil d'administration approuvé en AG information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 09:36









(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'Orpea ont approuvé vendredi la nomination d'un nouveau conseil d'administration suite à l'arrivée au capital de la Caisse des Dépôts, de CNP, de la MAIF et de la MACSF.



Le conseil est désormais composé de 13 administrateurs et de deux censeurs, incluant sept administrateurs non-indépendants, dont un membre représentant la CDC, un issu de CNP Assurances, l'un de la MAIF et l'autre de MACSF Epargne Retraite.



Il inclut également trois administrateurs indépendants, à savoir Mireille Faugère Méka Brunel et Guillaume Pepy, qui sera le président de l'instance.



Le directeur général, à savoir Laurent Guillot, et deux administrateurs représentant les salariés, Sophie Kalaidjian et May Antoun, viendront le compléter.



Laurent Guillot, le DG, a salué une 'étape majeure' dans le redressement de l'exploitant de maisons de retraite.



'Avec notre plan de Refondation, nous avons impulsé la transformation d'Orpea', a-t-il souligné. 'Nous avons réussi le sauvetage financier de l'entreprise et au-delà, le groupe a profondément changé en un an'.



'Nous sommes en mesure d'engager cette nouvelle phase avec confiance et ambition pour devenir une société à mission, au service de l'intérêt commun', a-t-il ajouté.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +11.18%