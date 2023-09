Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: nomination d'une directrice générale adjointe information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - Orpea annonce la nomination de Fabienne Dulac au comité exécutif comme directrice générale adjointe à compter du 2 octobre, renforçant ainsi son équipe dirigeante pour accélérer la nouvelle étape de son plan de refondation initié en 2022.



Aux côtés du directeur général Laurent Guillot, elle sera en charge plus particulièrement de la performance et de l'innovation du groupe, ainsi que de la zone France-Europe du sud (Espagne, Portugal, Italie) et de l'Amérique Latine.



De 2015 à 2023, Fabienne Dulac a occupé le poste de CEO d'Orange France, premier marché de l'opérateur télécoms. Elle assurait dernièrement la présidence d'Orange Business et accompagnait la transformation du groupe.





