Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: Mazars proposé comme co-commissaire aux comptes information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Orpea indique que son conseil d'administration a décidé de soumettre à l'assemblée générale du 28 juillet la nomination de Mazars et de Deloitte & Associés en qualité de co-commissaires aux comptes titulaires pour six exercices, soit jusqu'à l'exercice 2027 inclus.



'Les équipes des cabinets Mazars et Deloitte ont démontré dans le cadre du processus de sélection, leur capacité à conduire l'audit des comptes d'Orpea et de ses filiales selon les meilleures pratiques', explique le groupe.



'Ces deux candidats sont les mieux à même de répondre à l'exigence d'un contrôle renforcé de la société tout en assurant la continuité aux côtés du troisième co-commissaire aux comptes, le cabinet Saint-Honoré BK&A, dont le mandat est encore en cours', poursuit-il.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris 0.00%