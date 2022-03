Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: marge d'EBITDAR de près de 25% en 2021 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Orpea a présenté vendredi soir ses indicateurs financiers pour 2021, dont un EBITDAR (EBITDA avant loyers) en hausse de 10,9% à 1,07 milliard d'euros, soit une marge de 24,9% pour un chiffre d'affaires de 4,28 milliards, en hausse de 9,2% (dont +5,1% en organique).



La dette financière nette s'est établie à 7,77 milliards d'euros à fin 2021, en augmentation qui résulte principalement des investissements de construction et de croissance externe réalisés en cours d'année, tandis que la trésorerie s'est accrue à 1,04 milliard.



Le groupe français de prise en charge de la dépendance a annoncé par ailleurs que l'acquisition du groupe espagnol Hestia Alliance n'a finalement pas été réalisée, certaines conditions suspensives essentielles n'ayant pu être levées dans les délais impartis.





