Orpea: les pistes du p.d.-g. pour 'redonner confiance' information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 11:17

(CercleFinance.com) - Auditionné le 30 mars par la Commission des Affaires Sociales au Sénat, le p.d.-g. d'Orpea, Philippe Charrier a indiqué qu'il avait pris la pleine mesure du chemin qu'il restait à parcourir pour le groupe afin de 'redonner confiance'.



'Cela passera par des efforts, des explications, des réformes mais aussi par de l'innovation et de l'initiative', a-t-il indiqué.



Dans ce contexte, le responsable a qualifié de 'chantier prioritaire' la décentralisation des décisions et des responsabilités vers les établissements. L'idée est de renforcer leur autonomie en s'appuyant 'plus encore' sur les directeurs d'établissements et les personnels qui travaillent au quotidien pour les résidents.



En outre, Philippe Charrier a aussi décidé de consacrer une journée du mois de mai à l'organisation d'Etats Généraux du Grand Age dans chaque établissement, l'idée étant de 's'exprimer, débattre pour faire émerger critiques et solutions'.



'Je m'engage à ce que ce grand débat ait lieu partout en France et soit suivi d'un compte-rendu d'une synthèse et de propositions concrètes dont tous les participants seront destinataires ainsi que la représentation nationale'.