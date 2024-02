Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orpea: les modalités du regroupement d'actions dévoilées information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Orpea a dévoilé lundi les modalités techniques de son regroupement d'actions, une opération qui fait suite à l'effondrement de son titre au cours des deux dernières années et à sa récente restructuration.



Le projet se traduira par l'attribution d'une action ordinaire nouvelle contre 1000 actions ordinaires anciennes et par la division par mille du nombre d'actions composant le capital social de la société.



Le début des opérations de regroupement est prévu pour le 20 février, sous réserve de la réalisation à cette date de la dernière augmentation de capital.



Les actions nouvelles issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris à compter du 22 mars, premier jour de cotation, et se verront attribuer un nouveau code ISIN.



Alors qu'elle se traitait autour de 5,5 euros début 2022, l'action Orpea s'est effondrée suite aux révélations du livre-enquête 'Les Fossoyeurs' publié en janvier 2022 pour atteindre un plus bas de 0,01 ces derniers mois, ce qui a entraîné un plan de refinancement extrêmement dilutif.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +5.07%