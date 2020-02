Orpea : les analystes confirment leurs conseils

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires atteint 3 740 ME en 2019, soit une croissance de +9,4%, représentant 320 ME de chiffre d'affaires additionnel. Ce chiffre est supérieur à l'objectif de 3 700 ME annoncé initialement.

' Cette progression du chiffre d'affaires s'accompagnera d'une rentabilité solide ' indique le groupe.

En 2020, Orpea ouvrira 3 000 lits, soit une trentaine d'établissements et des extensions. Ces nouveaux établissements seront localisés à 85% à l'international, dans une dizaine de pays, au sein de zones à fort pouvoir d'achat.

Le groupe annonce avec confiance, un chiffre d'affaires d'ores et déjà sécurisé de 4 040 ME pour l'année 2020 (+8% vs 2019).

' Le Groupe continuera de développer son réservoir de croissance et d'étudier des opérations de croissance externes dans les pays déjà opérationnels et dans de nouveaux pays en vue de poursuivre sa dynamique de croissance '.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est en hausse de +9,4%, il est conforme, et stable en organique (autour de +4,7%) indique Oddo.

' En dépit d'un upside modeste, nous maintenons un rating positif en raison i/ de tendances robustes à moyen terme (démographie et besoin en matière de parc de lits additionnels, expansion internationale), ii/ de la visibilité (croissance embarquée par un pipeline proche des 20000 lits) et la forte résilience des revenus, iii/ d'options additionnelles de valorisation (levier opérationnel lié à l'international, acquisitions, valeur de l'immobilier), iv/ de la gestion du momentum (guidances régulièrement supérieures aux attentes du consensus) ' indique Oddo.

Suite à cette publication, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et relevé son objectif de cours à 125 E (contre 115 E).

Portzamparc reste également à l'achat sur l'action du gestionnaire d'Ehpad Orpea, qui selon les analystes offre 'toujours la plus forte croissance embarquée du secteur'.

'Dans un contexte où les incertitudes économiques et commerciales dominent, le business model d'Orpea, fondé sur la premiumisation, la diversification géographique et une politique proactive de gestion de la dette (longue, hedgée et adossée à des actifs de qualité), reste un gage de sûreté', salue une note de recherche.