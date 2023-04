Orpea: les actionnaires minoritaires en appellent aux banques pour une solution alternative

(AOF) - « Dans l’hypothèse où vous apporteriez votre soutien à ce plan, vous soutenez également notre écrasement ». L’association Adamo, qui rassemble les actionnaires minoritaires d’Orpea, a écrit aux directeurs des banques membres du « G6 », créanciers privilégiés du groupe de maisons de retraite (BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, La Banque Postale, Société Générale) pour leur demander d’appuyer une solution alternative au plan de sauvegarde qu’elle juge spoliateur.

Dans ce courrier daté du 22 avril et qu'AOF a pu consulter, Adamo souligne que " l'adoption du plan annoncé par Orpea et soutenu par le Groupement" constitué par la Caisse des Dépôts et Consignations, CNP Assurances, MAIF et MACSF, "à la suite d'un vote des classes de parties affectées ", requerra le concours des banques " en qualité de créanciers privilégiés " " dans la mesure où toutes les catégories représentées ne voteront très probablement pas le plan à la majorité des 2/3 ".

" Des solutions alternatives existent soit pour améliorer le plan annoncé par Orpea et soutenu par le Groupement, soit pour adopter le plan de Concert'O et du Support Club, qu'il conviendrait a minima d'étudier ", estime Adamo. " Nous comptons donc sur vous, qui avez d'ailleurs orienté bon nombre d'entre nous vers ce placement Orpea, pour nous soutenir dans cette démarche "

La mise en œuvre du plan aboutirait selon l'association à " une dilution massive et une spoliation presque totale des actionnaires ", alors même que les crédits consentis par les établissements sont, depuis la conciliation homologuée en juin 2022, " sécurisés et seront par conséquent remboursés ". Adamo rappelle que de l'aveu même du Directeur général de CNP Assurances Stéphane Dedeyan, le plan de sauvegarde se fera à " un prix extraordinairement décoté " et avec un " upside financier important ".

Les minoritaires demandent aux banques de confirmer que, " dans l'hypothèse où le plan annoncé par Orpea et soutenu par le Groupement devait (leur) être imposé faute d'obtenir un accord d'au moins 2/3 des classes de parties affectées ", elles prendront " toutes réserves lors du vote sur le plan " afin d'éviter son " application forcée ".

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 90 000 lits et établissements dans 22 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Remise en cause du modèle de création de valeur (croissance à l’international et forte détention, à 46 %, des actifs immobiliers d’exploitation) à la suite des critiques portées à l’encontre des soins aux résidents ;

- Capital éclaté (14,49 % pour le fonds de retraite canadien CPPIB et 5,04 % pour FFP de la famille Peugeot), Guillaume Pépy présidant du conseil de 14 administrateurs, Laurent Guillot étant directeur général ;

- Bilan très tendu avec un levier de la dette de 23 à fin 2022, exigeant une restructuration de la dette et des apports de fonds nouveaux par dettes garanties et augmentation de capital.

Enjeux

- Plan de refondation « Orpea change avec vous et pour vous » 2025 :

- association des parties prenantes à la refondation et amélioration des pratiques médicales,

- progression annuelle de 4% du nombre d’établissements, soit 1 173 sites et 96 806 lits,

- redressement des performances : 9% de croissance annuelle des revenus et marge opérationnelle de + 12 %,

- cessions d’actifs immobiliers (1 Md€ identifiés), restructuration ou cession dans les pays sans position attractive et restructuration financière ;

- Stratégie d’innovation et d’anticipation des prises en charge de la fragilité humaine :

- Open innovation avec 108 projets autour de la santé & soin, de la restauration & hospitalité, de la construction et des process,

- recherche universitaire avec près de 30 projets innovants ;

- Feuille de route environnementale 2023 :

- 100% des appels d’offres comprenant une évaluation RSE,

- 100% des fournisseurs signataires de la charte achats responsables,

- 100% des nouvelles constructions certifiées HQE,

- lancement d’un emprunt vert ;

- Réservoir de croissance apporté par les 26 000 lits en construction (3 000 lits ouverts en 2022).

Défis

- Impact de l’inflation fort sur les consommations alimentaires et d’énergie, les achats d’électricité en France n’étant pas couverts ;

- Après l’arrêt mi-janvier des discussions avec le consortium d’investisseurs français tiers mené par la Caisse des dépôts, maintien puis résultat des négociations avec le groupe de créanciers financiers détenant environ 50% de la dette non-sécurisée de la Société, soit 3,8 Mds€ ;

- Attitude des actionnaires et créanciers, la restructuration passant par la capitalisation des dettes non sécurisées détenues par ces derniers et par une augmentation de capital de 1,3 à 1,5 Mds€ ;

- Intérêt de nombreux fonds : Mat Immo Beaune, Nextstone ou KKR.

