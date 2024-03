Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orpea: le regroupement d'actions est finalisé information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - Orpea a annoncé hier soir avoir bouclé la réalisation du regroupement des actions composant son capital dans le cadre de sa restructuration financière.



L'exploitant de maisons de retraite, qui a annoncé cette semaine son intention de changer de nom pour se rebaptiser emeis, indique que 1000 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,01 euro ont été échangées contre une action nouvelle d'une valeur nominale de dix euros.



Au total, ce sont 159,19 milliards d'actions anciennes qui ont été échangées contre 159,19 millions d'actions nouvelles.



Les nouvelles actions ont été admises aux négociations sur Euronext Paris ce matin. Pour ce premier jour de cotation, les titres se traitaient en hausse de presque 6%, non loin de 13,7 euros.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +6.12%