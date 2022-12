Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: le plus grand perdant de l'année dans le SBF120 information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 15:05









(CercleFinance.com) - Avec un plongeon d'environ 93% depuis le début de l'année, Orpea aura sans conteste fait figure de grand perdant de 2022 parmi les composantes du SBF120, indice qui affiche pour l'heure un recul d'un peu moins de 10% sur l'année qui s'achève.



Pour rappel, le titre du groupe de prise en charge de la dépendance s'était écroulé au mois de janvier, passant en l'espace de quelques jours de 85 à 40 euros environ, frappé de plein fouet par le scandale généré par la sortie du livre 'Les Fossoyeurs' de Victor Castanet.



Cet ouvrage-enquête a en effet révélé des cas de maltraitance au sein des établissements d'Orpea, entrainant une grave crise de confiance qui a notamment conduit le conseil d'administration à débarquer le directeur général Yves Le Masne.



En novembre, la nouvelle équipe de direction du groupe d'Ehpads a présenté un plan de refondation, avec l'ambition de changer 'd'approche du soin et de l'accompagnement', ainsi que sa volonté de 'retrouver une structure financière pérenne'.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +1.18%