Orpea: le groupement CDC désormais actionnaire majoritaire

(CercleFinance.com) - Le groupement conduit par la Caisse des Dépôts et composé de CNP Assurances, de la MAIF et de la MACSF a annoncé mardi qu'il détenait 50,2% d'Orpea à l'issue de l'augmentation de capital bouclée par l'exploitant de maisons de retraite.



Dans un communiqué, la CDC s'est déclarée déterminée à jouer, aux côtés des assureurs mutualistes, un rôle d'actionnaire 'durable' et 'responsable', avec l'objectif de proposer une prise en charge 'plus humaine' du vieillissement et de la dépendance.



Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des Dépôts, a souligné que cette entrée au capital devait permettre une refondation d'Orpea en écrivant une 'nouvelle page' de l'histoire du groupe, aujourd'hui en pleine restructuration financière.



Même son de cloche chez CNP Assurances, puisque Stéphane Dedeyan, son directeur général, met en évidence la volonté d'agir en tant qu'investisseur 'responsable et engagé'.



'Face au défi du vieillissement de la population, en ligne avec notre raison d'être d'agir pour une société inclusive et durable, nous souhaitons ainsi contribuer à la construction d'un écosystème du bien-vieillir', a-t-il expliqué.



La MAIF, qui met en avant son statut d'entreprise à mission et d'investisseur de long-terme, insiste elle aussi sur la nécessité d'accorder la priorité 'à la qualité, au soin, à l'attention'.



Enfin, la MACSF a déclaré fermement croire au redéploiement de l'opérateur d'Ehpad qui compte aujourd'hui 76.000 collaborateurs, dont 45.000 soignants, et plus de 260.000 résidents, 'dans le respect des personnes et des règles déontologiques'.





