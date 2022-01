Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: le directeur général débarqué information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Orpea annonce que son conseil d'administration, réuni le 30 janvier, a décidé de mettre fin aux fonctions de directeur général d'Yves Le Masne et de nommer Philippe Charrier PDG du groupe de prise en charge de la dépendance, avec effet immédiat.



Président non exécutif du conseil d'administration depuis mars 2017, Philippe Charrier aura pour mission de 'garantir que les meilleures pratiques sont appliquées dans toute l'entreprise et de faire toute la lumière sur les allégations avancées'.



Il s'appuiera pour cela sur les missions confiées par le conseil à deux cabinets pour évaluer des allégations rapportées dans le livre Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, portant sur des cas de maltraitance au sein de ses établissements.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +5.92%