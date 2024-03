Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orpea: le changement de nom salué par un rebond en Bourse information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 10:29









(CercleFinance.com) - Orpea aligne une seconde séance de forte hausse jeudi à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant le changement de nom de l'exploitant de maisons de retraite, présenté comme une 'nouvelle étape de son histoire'.



Le groupe, mis à mal par le scandale lié à la parution de l'essai 'Les Fossoyeurs' et par une augmentation de capital très dilutive, a annoncé mercredi qu'il avait décidé de changer de nom pour se rebaptiser emeis, un terme qui signifie 'nous' en grec ancien.



Dans un communiqué, Orpea explique que cette nouvelle identité est censée porter sa nouvelle ambition qui met le collectif au coeur de son projet d'entreprise, des collaborateurs aux résidents en passant par les familles.



A l'issue d'un processus de consultation et de contributions internes et externes, la société s'est également dotée d'une nouvelle raison d'être: 'ensemble, soyons force de vie des plus fragiles'.



'Avec le soutien de nos nouveaux actionnaires (...) nous abordons l'avenir de emeis avec une grande confiance et la conscience aigüe de l'importance de notre mission dans la société', a souligné Laurent Guillot, son directeur général.



Depuis sa restructuration massive, Orpea est détenue à 50,2% par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, MAIF et MACSF Epargne Retraite.



Malgré ce revirement, les analystes évoquent situation toujours 'particulière', marquée par une visibilité insuffisante autour des résultats et duflux de trésorerie.



L'action du spécialiste de la prise en charge de la dépendance prenait plus de 7% jeudi matin, occupant la tête de l'indice large parisien SBF 120, après avoir déjà gagné plus de 20% la veille.



Ce rebond reste toutefois à relativiser au regard du statut de 'penny stock' de l'action, qui ne coûte plus que quelques centimes, ce qui la conduit à faire l'objet d'intenses spéculations et d'une forte volatilité.





