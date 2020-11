Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea : le CA gagne 6,2% et dépasse le milliard d'euros Cercle Finance • 03/11/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - Pour la première fois, Orpéa a vu son chiffre d'affaires dépasser le milliard d'euros en 3 mois. Au 3e trimestre, ce leader mondial de la prise en charge de la dépendance a en effet enregistré un CA de 1002 millions d'euros, en progression de 6,2%, pour une croissance organique de 0,5%. La croissance est portée par l'activité en Europe de l'est (+10,3%), en France-Benelux (+8%), en Europe centrale (4,9%) mais ralentie par l'activité dans la péninsule ibérique et en Amérique latine (-15,3%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA atteint 2,9 milliards d'euros, en hausse de 4,4%. Dans un contexte de pandémie, le groupe assure qu'il continuera à déployer 'tous ses moyens logistiques et humains pour à la fois préserver la sécurité, le bien-être et le lien social de ses patients et résidents' et soutenir ses collaborateurs.

Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +1.54%