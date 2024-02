Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orpea: lancement du regroupement des actions information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Orpea annonce le lancement du regroupement des actions composant son capital social, qui se traduira par l'attribution d'une action ordinaire nouvelle contre mille anciennes, 'opération purement technique sans incidence directe sur la valeur totale des actions'.



La période de l'opération se déroulera de ce 20 février au 21 mars inclus, et la prise d'effet du regroupement (cotation des actions nouvelles) interviendra le 22 mars. A compter du 27 février, les actions anciennes ne seront plus éligibles au SRD.



Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un multiple de 1000, devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, jusqu'au 21 mars inclus.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -1.55%