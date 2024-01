Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orpea: lancement d'une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Orpea annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 390 019 672,62 euros par émission de 29 324 787 415 actions nouvelles à souscrire en numéraire, à un prix de souscription (prime d'émission incluse) de 0,0133 euro par Action Nouvelle.



Les membres du Groupement se sont engagés à souscrire en exerçant leurs droits préférentiels de souscription, à hauteur d'environ 195,7 millions d'euros (chacun pour son montant et sans solidarité), le solde, soit environ 194,3 millions d'euros, étant garanti par les membres du SteerCo.



Le produit net de l'émission des Actions Nouvelles, qui est estimé à environ 323 millions d'euros (après déduction du montant des frais résiduels liés à la restructuration financière et des commissions divers (hors la Commission d'Adhésion) restant à payer en espèces après le 31 octobre 2023, pour environ 67 millions d'euros, mais hors déduction du montant total d'environ 39 millions d'euros qui serait dû par la Société au SteerCo et au Groupement en application du Plan de Sauvegarde Accélérée dans l'hypothèse où les BSA Groupement (tels que définis ci-dessous) et les BSA SteerCo (tels que définis ci-dessous) ne seraient pas émis dans un délai de 6 mois suivant le règlement-livraison de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, prévu le 15 février 2024) sera affecté au financement des besoins généraux du Groupe, et notamment le financement de son Plan de Refondation, en vue de restaurer sa marge d'EBITDAR et d'achever le rééquilibrage de son bilan à l'horizon 2026.





