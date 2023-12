Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: lancement d'une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Orpea annonce lancer une augmentation de capital avec suppression du DPS, réservée au groupement de la Caisse des Dépôts et Consignations, MAIF, CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite, et assortie d'un droit de priorité accordé aux actionnaires existants.



Cette levée de fonds pour un montant de 1,16 milliard d'euros se traduira par l'émission de 65.173.064.696 actions nouvelles à un prix unitaire de 0,0178 euro. Le délai de priorité se déroulera du 6 au 12 décembre et l'émission devrait avoir lieu le 19 décembre.



Dans l'hypothèse où aucun actionnaire existant n'exercerait son droit de priorité, le capital du groupe d'Ehpads serait détenu, après réalisation de l'opération, à 50,18% par le groupement et à 48,84% par les créanciers non sécurisés.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +2.90%