Orpea: lance des Etats généraux de ses Ehpad français information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 16:32

(CercleFinance.com) - Orpea annonce le lancement d'Etats généraux portant sur ses établissements en France via une plateforme participative et via l'ouverture des portes de ses établissements afin d'instaurer 'un dialogue ouvert et transparent' avec toutes les parties prenantes. Cette première phase sera organisée de mi-mai à mi-juin dans une cinquantaine d'établissements en plus de la plateforme numérique.



'Ainsi, tous ceux qui participent, directement et indirectement, à la vie et au bien-être des résidents pourront se retrouver, échanger, partager leurs expériences dans un esprit de transparence et de proximité pour construire l'avenir ensemble et co-concevoir des propositions concrètes d'amélioration', assure le groupe.



A l'automne, une seconde étape sera organisée afin de faire la synthèse des contributions, de présenter les principaux points de consensus et dissensus et de dresser un bilan des mesures adoptées par le groupe dans le cadre de sa transformation.