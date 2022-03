Orpea : la marge d’Ebitdar légèrement inférieure aux attentes en 2021

(AOF) - Orpea (-1,37% à 36,81 euros) a levé le voile sur ses résultats annuels préliminaires. En 2021, l’exploitant de maisons de retraites a affiché un Ebitdar (Ebitda avant loyers) de 1,07 milliard d’euros (+10,9% par rapport à 2020), soit une marge de 24,9% (contre 24,6% un an plus tôt). Le consensus Visible Alpha escomptait 1,1 milliard d’euros et une marge de 25,7%. De son côté, l’Ebitda a atteint 1,04 milliard d’euros, en hausse de 12%. Le consensus visait 1,06 milliard d’euros.

Quant au chiffre d'affaires (déjà publié), il s'établit à 4,29 milliards d'euros, en hausse de 9,2% sur un an, dont +5,1% de croissance organique. Cette évolution intègre notamment les contributions des nouveaux établissements ouverts en 2021, des acquisitions réalisées (dont First Care, Belmont et Brindley en Irlande et Sensato en Suisse) et de la remontée du niveau d'activité.

A fin décembre 2021, la dette financière nette ressortait à 7,77 milliards d'euros, contre 6,65 milliards d'euros à fin 2020. " L'augmentation constatée résulte principalement des investissements de construction et de croissance externe réalisés au cours de l'année 2021 ", explique Orpea.

A fin 2021, la trésorerie s'élève à 1,04 milliard d'euros, contre 889 millions d'euros à fin 2020.

En parallèle de ses résultats préliminaires, Orpea indique que l'acquisition du groupe espagnol Hestia Alliance n'a finalement pas été réalisée, certaines conditions suspensives essentielles n'ayant pu être levées dans les délais impartis.

Orpea publiera ses comptes annuels complets d'ici fin avril 2022. Le groupe attend en effet la mise à disposition des différents rapports et premières conclusions des enquêtes administratives (IGF - Inspection Générale des Finances, et IGAS - Inspection Générale des Affaires Sociales) et évaluations externes indépendantes (Grant Thornton et Alvarez & Marsal), prévus respectivement mi-mars et mi-avril.

Rappelons que le groupe a été précipité au cœur d'une tempête médiatique suite à la publication du livre " Les Fossoyeurs " fin janvier, relatant de graves dysfonctionnements dans la prise en charge des résidents dans certaines établissements du groupe. Il en a suivi une polémique nourrie sur les conditions de traitement des personnes âgées au sein des Ephad.

La semaine passée, le gouvernement s'est engagé à lancer un vaste plan visant à contrôler les 7 500 Ehpad de France en deux ans. Depuis fin janvier, près de 150 établissements du groupe Orpea en France ont fait l'objet d'inspections administratives.

En première approche, Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 43 euros sur le titre Orpea.

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 116 000 lits et 1156 établissements dans 23 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 3,9 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Modèle de création de valeur fondé sur 4 piliers : l’investissement dans l’humain, la qualité du service évaluée régulièrement, une organisation adaptée au développement à l’international dans les localisations à fort pouvoir d’achat, la détention à 50 % de l’immobilier (47 % en 2020) ;

- Capital éclaté (14,5 % pour le fonds de retraite canadien CPPIB et 5 % pour FFP de la famille Peugeot), Philippe Charrier présidant le conseil d’administration de 13 membres, Yves Le Masne étant directeur général ;

- Bilan tendu avec 3,6 Mds€ de capitaux propres face à 6,7 Mds€ de dettes nettes, accrues par la croissance externe.

Enjeux

- Organisation opérationnelle décentralisée visant à la maîtrise de l’internationalisation du groupe présent dans 23 pays, avec des équipes de direction pour chaque zone géographique et une harmonisation des procédures et contrôles menés par le siège ;

- Stratégie d’innovation d’anticipation des prises en charge de la fragilité humaine : Open innovation avec 108 projets autour de la santé & soin, de la restauration & hospitalité, de la construction et des process / recherche universitaire avec près de 30 projets innovants / 100% des nouvelles constructions certifiées HQE / réduction de 5 % des consommations d’énergie;

- Feuille de route environnementale 2023 : 100% des appels d’offres comprenant une évaluation RSE / 100% des fournisseurs signataires de la charte achats responsables / 100% des nouvelles constructions certifiées HQE / réduction de 5 % des consommations d’énergie / 1 er lancement d’un emprunt vert en mars ;

- Réservoir de croissance apporté par les 26 000 lits en construction et renforcé par les 6 acquisitions réalisées au 1 er semestre 2021.

Défis

- Sensibilité boursière aux aides publiques à la dépendance et aux politiques de santé ;

- Renforcement de la sécurité des systèmes d’information après la cyberattaque de septembre 2021;

- A fin septembre 2021, hausse de 10,8 % du chiffre d’affaires semestriel;

- Absence de dividende en 2020 mais programme de rachat d’actions.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.