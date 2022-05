Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpéa: la chute continue, les scandales s'accumulent information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 09:31









(CercleFinance.com) - L'action Orpéa poursuit sa glissade jeudi matin à la Bourse de Paris, subissant une seconde séance de forte baisse après avoir perdu près de 19% hier suite à de nouvelles révélation de Mediapart.



Le journal d'information indépendant a fait état hier, sur la base d'une enquête conduite avec les journalistes d'Investigate Europe, de l'existence d'une structure parallèle à Orpéa, basée au Luxembourg.



D'après le média numérique, cette entité aurait accumulé 92 millions d'actifs et mené des opérations financières décrites comme 'douteuses'.



Dans un communiqué publié ce matin, Orpéa déclare avoir pris connaissance de ces informations de presse, évoquant des agissements préalablement dénoncés auprès du Parquet de Nanterre.



Le dépôt de cette plainte contre X avait fait l'objet d'un communiqué à destination du marché en date du 2 mai dernier, rappelle le spécialiste de la prise en charge de la dépendance.



Après ces investigations, qui ont mis au jour un certain nombre de fraudes, la société dit ne pas avoir identifié, en l'état, d'impact négatif matériel sur sa trésorerie ou ses actifs immobiliers.



Orpea - qui précise avoir l'intention de mettre en oeuvre tous les moyens pour recouvrer les sommes dont elle aurait été privée - indique que des mesures internes ont immédiatement été prises afin d'écarter les personnes susceptibles d'être impliquées dans transactions frauduleuses.



L'exploitant de maisons de retraire indique avoir l'intention de tenir le marché informé des suites de son dépôt de sa plainte, conformément aux obligations légales et réglementaires.



En attendant, les analystes financiers disent s'inquiéter des conséquences désastreuses de cette accumulation de scandales sur la réputation du groupe.



'Notre analyse en termes de durabilité place désormais Orpéa à la 490ème place des 544 sociétés dont nous assurons le suivi', indiquent ce matin les équipes du bureau d'études indépendant AlphaValue.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action cédait encore plus de 8% jeudi dans les premiers échanges. Ses pertes depuis le début de l'année se montent désormais à plus de 71%.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -6.14%