Orpea: l'audit confirme des 'dysfonctionnements' information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 09:37

(CercleFinance.com) - Orpea a dévoilé hier soir les conclusions de la mission d'évaluation externe qu'il a confiée à deux cabinets d'audit concernant notamment les allégations contenues dans l'ouvrage 'Les Fossoyeurs', paru en début d'année.



Dans un communiqué paru mercredi soir, l'exploitant de maisons de retraite indique que le rapport a confirmé l'existence de 'dysfonctionnements' et de 'comportements fautifs'.



S'agissant de l'usage inapproprié de fonds publics destinés aux EHPAD du groupe, les cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal ont notamment constaté des montants non éligibles ou excessifs déclarés aux autorités, qu'ils attribuent à un manque de fiabilité des processus de déclarations des effectifs.



Le rapport a par ailleurs mis en lumière un manque de fiabilité au niveau des processus de rapprochement entre les bons de commande, les bons de livraison et les factures d'achat, ne permettant pas de détecter de manière systématique d'éventuelles fraudes.



Concernant les relations commerciales avec des tiers, Grant Thornton et Alvarez & Marsal ont identifié des rémunérations versées, avec l'aval de l'ancien directeur général ou de membres de son équipe, à des tiers apporteurs d'affaires dont les montants très élevés sont selon eux susceptibles d'interroger.



Orpea rappelle qu'il a entrepris une série de mesures visant à éradiquer toutes ces pratiques.



Dans une lettre ouverte diffusée hier, un collectif de 14 investisseurs, membres de l''Investor Initiative for Responsible Care' et coordonnés par Sycomore AM, ont plaidé pour 'une réforme profonde de la gouvernance et de la culture du groupe'.



Ces investisseurs demandent notamment à la société de permettre aux actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale, de pouvoir s'exprimer sur la composition du conseil dans son intégralité, et pas seulement sur la nomination de nouveaux administrateurs.



A la Bourse de Paris, l'action Orpea cédait 0,8% jeudi matin suite à ces annonces. Le titre perd plus de 72% depuis le début de l'année.