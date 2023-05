Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: l'association Adamo va demander une AG à la justice information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 11:02









(CercleFinance.com) - Adamo, l'association de défense des actionnaires minoritaires d'Orpea, a annoncé mardi son intention de saisir la justice dans le but d'obtenir la convocation d'une assemblée générale, après le refus de l'exploitant de maisons de retraite de réunir ses actionnaires.



Dans un communiqué séparé, Concert'O, un concert d'actionnaires créé par le groupe familial Mat Immo Beaunes et le groupe Nextstone, a annoncé son intention de se joindre à sa démarche.



La demande, déposée au Tribunal de commerce de Nanterre, sera plaidée dans le cadre d'un référé d'heure à heure qui sera plaidé le mardi 16 mai.



En avril, Adamo avait demandé aux dirigeants d'Orpea l'organisation d'une assemblée générale afin que les actionnaires puissent se prononcer sur le plan de restructuration de la société et sur la proposition alternative, notamment portée par Concert'O.



Le conseil d'administration du groupe avait refusé sa proposition, jugeant qu'elle n'était 'pas conforme à l'intérêt social de la société'.



Dans un communiqué, Adamo explique qu'elle souhaite entendre la direction sur son plan de restructuration, mais aussi que les plans 'soient présentés et comparés en AG'.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +0.77%