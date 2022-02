Orpea : l’ancien directeur général a vendu ses actions avant la publication des « Fossoyeurs »

(AOF) - C’est une nouvelle révélation qui vient nourrir le scandale Orpea. Selon le Canard Enchaîné, Yves Le Masne, l’ancien directeur général fraîchement limogé, aurait vendu l’ensemble des actions qu’il détenait dans l’exploitant d’Ehpad avant la publication du livre « Les Fossoyeurs ». Selon l’hebdomadaire satirique, Yves Le Masne aurait progressivement vendu la totalité de ses 5 456 actions, lors de trois opérations distinctes commencées en juillet dernier, après avoir été mis au courant de la préparation du livre.

L'action d'Orpea évoluait alors à plus de 100 euros, contre seulement 41 aujourd'hui, suite à l'éclatement du scandale.

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 116 000 lits et 1156 établissements dans 23 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 3,9 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Modèle de création de valeur fondé sur 4 piliers : l’investissement dans l’humain, la qualité du service évaluée régulièrement, une organisation adaptée au développement à l’international dans les localisations à fort pouvoir d’achat, la détention à 50 % de l’immobilier (47 % en 2020) ;

- Capital éclaté (14,5 % pour le fonds de retraite canadien CPPIB et 5 % pour FFP de la famille Peugeot), Philippe Charrier présidant le conseil d’administration de 13 membres, Yves Le Masne étant directeur général ;

- Bilan tendu avec 3,6 Mds€ de capitaux propres face à 6,7 Mds€ de dettes nettes, accrues par la croissance externe.

Enjeux

- Organisation opérationnelle décentralisée visant à la maîtrise de l’internationalisation du groupe présent dans 23 pays, avec des équipes de direction pour chaque zone géographique et une harmonisation des procédures et contrôles menés par le siège ;

- Stratégie d’innovation d’anticipation des prises en charge de la fragilité humaine : Open innovation avec 108 projets autour de la santé & soin, de la restauration & hospitalité, de la construction et des process / recherche universitaire avec près de 30 projets innovants / 100% des nouvelles constructions certifiées HQE / réduction de 5 % des consommations d’énergie;

- Feuille de route environnementale 2023 : 100% des appels d’offres comprenant une évaluation RSE / 100% des fournisseurs signataires de la charte achats responsables / 100% des nouvelles constructions certifiées HQE / réduction de 5 % des consommations d’énergie / 1 er lancement d’un emprunt vert en mars ;

- Réservoir de croissance apporté par les 26 000 lits en construction et renforcé par les 6 acquisitions réalisées au 1 er semestre 2021.

Défis

- Sensibilité boursière aux aides publiques à la dépendance et aux politiques de santé ;

- Renforcement de la sécurité des systèmes d’information après la cyberattaque de septembre 2021;

- A fin septembre 2021, hausse de 10,8 % du chiffre d’affaires semestriel;

- Absence de dividende en 2020 mais programme de rachat d’actions.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.