Orpea : intrusion d'un logiciel malveillant

(CercleFinance.com) - Orpea annonce avoir détecté dans la nuit du 17 septembre l'intrusion d'un logiciel malveillant sur certains de ses serveurs, le groupe précisant que ceci 'n'a en rien affecté la continuité des soins et la vie sociale au sein des établissements'. Ses équipes de sécurité informatique ont pris les mesures immédiates pour sécuriser les systèmes, isoler les serveurs concernés (moins de 1% de la totalité des serveurs) et fermer temporairement l'ensemble du réseau, empêchant ainsi la propagation du logiciel. 'L'ensemble des sauvegardes sont intactes et aucune donnée n'a été détruite ou transférée. L'infrastructure informatique du groupe, ses logiciels et applications et l'ensemble des données sont sains et n'ont subi aucun dommage', précise le groupe.

