Orpea: hausse du chiffre d'affaires annuel de 5,1% information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 18:26

(CercleFinance.com) - Orpea publie ce soir un chiffre d'affaires de 1105 ME au titre du 4e trimestre 2021, en hausse organique de 4,5% par rapport au 4e trimestre 2020.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 4285 ME, en croissance organique de 5,1% par rapport à l'exercice précédent.



A la suite des récentes allégations formulées à l'encontre du groupe, Philippe Charrier, le p.d.-g. du groupe, a indiqué prendre pleinement la mesure de 'l'inquiétude, l'incompréhension et du doute éprouvés par les résidents, les patients et leurs familles.'



Il a indiqué que sa mission consistait à s'assurer que les meilleures pratiques soient appliquées et contrôlées dans toute l'entreprise.



Orpea a d'ailleurs mandaté deux cabinets indépendants, Alvarez & MarsaletGrant Thornton, pour des missions d'évaluation externes indépendantes.



'La société continuera de s'assurer que l'ensemble des actionnaires soit parfaitement informé des prochaines actions entreprises, en parfaite transparence et dans le respect de la réglementation boursière. Vis-à-vis des actionnaires et investisseurs, la société privilégiera, pour la période qui s'annonce, une communication publique par rapport à toute autre forme de communication', fait savoir le groupe.