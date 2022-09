Orpéa: hausse du CA mais lourde perte au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 18:30

(CercleFinance.com) - Orpea publie un chiffre d'affaires de 2295 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 10,9%, dont +6,4% en organique, par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA recule de 16,9%, à 415 ME, et le résultat opérationnel courant (ROC) lâche 64,6%, à 82 ME.



Le résultat net part du groupe ressort enfin à -269 ME, loin du bénéfice de 102 ME enregistré douze mois plus tôt.



'L'activité a été caractérisée par une bonne dynamique globale des cliniques tant en France qu'à l'international et des maisons de retraites hors de France', assure Orpéa qui précise toutefois qu'en France, l'activité des maisons de retraite a été affectée par le contexte de crise qui frappe la Société (taux d'occupation en baisse de 5 points entre janvier et avril 2022 suivie d'une remontée progressive).



Du point de vue des perspectives, Orpéa estime que la tendance baissière de la performance financière des activités observée au 1ersemestre 2022 pourrait être amplifiée au 2ndsemestre compte tenu de la volatilité additionnelle observée sur les prix de l'énergie.



Dans ce contexte, et en fonction du redressement du taux d'occupation, le taux de marge d'EBITDAR du Groupe au 2ndsemestre 2022 pourrait être inférieur à celui du 1ersemestre 2022, ce qui nécessiterait qu'ORPEA se rapproche des créanciers concernés pour renégocier les covenants financiers impactés.



'Une telle démarche ne serait entreprise qu'en cas de risque avéré d'un non-respect de ratio, et ce en vue de préserver la structure financière du Groupe', assure le groupe.