Orpea : Guillaume Pepy proposé à la présidence du conseil

(AOF) - Après la nomination de Laurent Guillot comme nouveau directeur général d'Orpea à compter du 1er juillet 2022, le groupe a annoncé qu'un profond renouvellement de son conseil d'administration sera proposé à la prochaine assemblée générale. Ainsi, il sera proposé à cette assemblée générale de désigner, pour une durée de quatre ans, cinq nouveaux administrateurs, dont quatre sont indépendants et dont les compétences variées apporteront des expertises supplémentaires au groupe.

Les quatre nouveaux administrateurs indépendants qui seront soumis au vote des actionnaires le 28 juillet 2022 sont :

Guillaume Pepy, Président d'Initiative France et ancien Président-Directeur général de la SNCF ;

Isabelle Calvez, Directrice des Ressources humaines du Groupe Veolia ;

John Glen, Président du Conseil d'administration de BIC SA jusqu'en mai (sur proposition de CPPIB) ;

David Hale, Directeur général de Guerbet Group.

Par ailleurs, comme annoncé le 2 mai 2022 lors de sa nomination, Laurent Guillot, Directeur général d'Orpea, sera également proposé comme nouvel administrateur lors de cette assemblée générale.

Enfin, Bertrand Finet, directeur général de Peugeot Invest Assets, succèdera à Thierry de Poncheville comme représentant permanent de la société Peugeot Invest Assets au conseil d'administration d'Orepa à l'issue de cette assemblée générale.

Philippe Charrier, qui présidait le conseil d'administration et a assuré à titre provisoire la direction générale d'Orpea de février à juin 2022, a choisi de mettre un terme à son mandat d'administrateur à l'issue de la prochaine assemblée.

Moritz Krautkrämer ayant quitté CPPIB, a démissionné de son mandat d'administrateur le 17 juin 2022. Pour sa part, Jean-Patrick Fortlacroix ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat d'administrateur, qui expirera à l'issue de la prochaine assemblée générale.

S'il est élu, Guillaume Pepy sera proposé pour assurer la présidence du nouveau conseil d'administration.

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 116 000 lits et 1 156 établissements dans 23 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Modèle de création de valeur fondé sur 4 piliers : l’investissement dans l’humain, la qualité du service évaluée régulièrement, une organisation adaptée au développement à l’international dans les localisations à fort pouvoir d’achat, la détention à 50 % de l’immobilier (47 % en 2020) ;

- Capital éclaté (14,5 % pour le fonds de retraite canadien CPPIB et 5 % pour FFP de la famille Peugeot), Philippe Charrier présidant le conseil d’administration de 13 membres, Yves Le Masne étant directeur général ;

- Bilan tendu avec 3,6 Mds€ de capitaux propres face à 6,7 Mds€ de dettes nettes, accrues par la croissance externe.

Enjeux

- Organisation opérationnelle décentralisée visant à la maîtrise de l’internationalisation du groupe présent dans 23 pays, avec des équipes de direction pour chaque zone géographique et une harmonisation des procédures et contrôles menés par le siège ;

- Stratégie d’innovation d’anticipation des prises en charge de la fragilité humaine :

Open innovation avec 108 projets autour de la santé & soin, de la restauration & hospitalité, de la construction et des process / recherche universitaire avec près de 30 projets innovants / 100% des nouvelles constructions certifiées HQE / réduction de 5 % des consommations d’énergie;

- Feuille de route environnementale 2023 : 100% des appels d’offres comprenant une évaluation RSE / 100% des fournisseurs signataires de la charte achats responsables / 100% des nouvelles constructions certifiées HQE /réduction de 5 % des consommations d’énergie / 1 er lancement d’un emprunt vert en mars ;

- Après l’acquisition des murs de 3 maisons de retraite allemandes, succès du partenariat conclu avec Icade Santé dans le développement en Europe ;

- Réservoir de croissance apporté par les 26 000 lits en construction et renforcé par les 6 acquisitions réalisées au 1 er semestre.

Défis

- Reconquête des investisseurs après l’effondrement de la valorisation dû à la publication d’un essai –Les Fossoyeurs- sur les maltraitances subies par des résidents de maisons de retraite du groupe, les pratiques de marge arrière et sur la surcharge de travail des salariés ;

- Programme de rachat d’actions.

