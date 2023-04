Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea : franchissement des 2,70 puis 3,00E, avec gros volume information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 13:16









(CercleFinance.com) - Orpea aligne une 6ème séance de hausse avec des volumes en augmentation : le valide -pour l'instant- une figure en 'tasse avec anse sur 1,744/1,87E'.

Une nouvelle accélération haussière s'est déclenchée avec le franchissement des 2,45E (ex-plancher du 1er au mars).

L'effacement des 2,70E -avec un ramassage nourri- libère un nouveau potentiel vers 3,70E (le titre effectue déjà une incursion au-delà de 3E), soit un doublement depuis son récent plancher : un 'classique' avec plusieurs occurrences, du 13 au 19/10/2022 entre 9,8E et 18,8E puis du 8 au 13 février entre 2E et 4,20E (et même 5,08E en séance).

Il s'agit d'un pronostic purement technique et seul l'échec ou la révision des termes d'un projet de double AK fortement dilutive (dans des proportions jamais observées sur une valeur du SBF-120) pourrait justifier un scénario haussier d'un point de vue 'fondamental'.







