Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: forte baisse du bénéfice net en 2021 information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 09:43









(CercleFinance.com) - Orpea publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 65 millions d'euros, contre 160 millions l'année précédente, baisse reflétant notamment des provisions pour risques et charges relatives aux risques estimés suite aux inspections administratives en France.



Le groupe de prise en charge de la dépendance a amélioré sa marge d'EBITDAR (EBITDA avant loyers) de 35 points de base à 24,9% pour un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros, en hausse de 9,6% (dont +5,5% de croissance organique).



Sur le premier trimestre 2022, Orpea a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 9%, dont 5% de croissance organique, malgré un fléchissement du taux d'occupation des Ehpad en France au cours de cette période.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -7.33%