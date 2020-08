Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpéa : envoi de matériel médical à Beyrouth Cercle Finance • 12/08/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Orpéa annonce l'envoi à Beyrouth de matériel médical de première nécessité (fauteuils roulants, pansements, compresses, équipements de protection, petit matériel médical pour les soins urgents), après l'explosion qui a frappé la capitale libanaise la semaine dernière. Ce matériel, dont la liste a été établie en coordination avec l'hôpital St Joseph de Beyrouth dont Orpéa est partenaire, sera acheminé par le ministère des Affaires étrangères et arrivera sur place dès le 14 août. Cette aide correspond à environ 200.000 euros de dons.

