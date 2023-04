Orpea en hausse après que l'association des minoritaires (5,5% des titres) demande la tenue d'une AG

(AOF) - Orpea (+6,84% à 3,27 euros) affiche la plus forte hausse du SBF120 après qu'Adamo, l’association de défense des actionnaires minoritaires du groupe, demande « solennellement » dans un communiqué, la tenue sans délai d’une assemblée générale des actionnaires d’Orpea. Selon Orpea, la société n'a à ce stade reçu aucune demande formelle de convocation d'assemblée générale , et si une telle demande devait être faite, le conseil d'administration l'examinerait en prenant en compte l'intérêt social d'Orpea et la solidité d'un plan alternatif et de ses conditions.

Créée pour défendre des intérêts moraux et financiers des actionnaires minoritaires particuliers d'Orpea, Adamo réunit aujourd'hui plus de 1987 membres et à date " plus de 5,5 % des titres " : selon elle " ce n'est qu'une étape car de nombreux actionnaires (la) rejoignent chaque jour.

Dans un courrier daté du 14 avril 2023, adressé à Guillaume Pepy, président du conseil d'administration d'Orpea et Laurent Guillot, directeur général, membre du conseil d'administration, les conseils d'Adamo ont informé la société qu'ils avaient réuni plus de 5,5% du capital social de la société (5,52% constatés par huissier le 12 avril) et qu'il n'était dès lors "plus question" d' " enjamber " l'Assemblée générale " en y substituant des réunions de comité de classes de parties affectées dont personne ne peut décemment prétendre qu'elles remplacent ce qui est pourtant la base de la vie sociale d'une entreprise ".

Elle a mandaté " courant mars " le cabinet August & Debouzy, afin de " comprendre la raison pour laquelle le conseil d'administration et la direction d'Orpea se prononçait en faveur d'un plan de sauvegarde sans consulter les actionnaires à travers une Assemblée générale ou tenir même compte de plans alternatifs existants ".

Pour l'association, le plan soutenu par la direction et présenté avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et ses partenaires, " spolie très clairement les droits des actionnaires qui se trouvent littéralement écrasés par le jeu des augmentations de capital à intervenir, sans possibilité réelle de se reluer ".

La première question qui se pose selon Adamo est celle de la confiance et de la représentativité du conseil d'administration après, notamment, le départ de l'actionnaire de références CPPIB face au choix de soutenir un plan sacrifiant les actionnaires à 99% au profit de nouveaux entrants et de la Caisse des Dépôts.

La seconde question est de voter sur les options qui se présentent aux actionnaires et qui assurent la pérennité de l'entreprise sans que les comptes de l'exercice 2022 n'aient été approuvés.

Le " passage en force " qui est actuellement tenté par la société aboutit à une solution " désastreuse pour ce dossier mais également pour la place de Paris toute entière , estime l'association : en effet " quel investisseur significatif accepterait de prendre le risque d'y venir, en confiance, sur une opération d'envergure, sachant qu'il peut se faire exproprier ? "

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 90 000 lits et établissements dans 22 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Remise en cause du modèle de création de valeur (croissance à l’international et forte détention, à 46 %, des actifs immobiliers d’exploitation) à la suite des critiques portées à l’encontre des soins aux résidents ;

- Capital éclaté (14,49 % pour le fonds de retraite canadien CPPIB et 5,04 % pour FFP de la famille Peugeot), Guillaume Pépy présidant du conseil de 14 administrateurs, Laurent Guillot étant directeur général ;

- Bilan très tendu avec un levier de la dette de 23 à fin 2022, exigeant une restructuration de la dette et des apports de fonds nouveaux par dettes garanties et augmentation de capital.

Enjeux

- Plan de refondation « Orpea change avec vous et pour vous » 2025 :

- association des parties prenantes à la refondation et amélioration des pratiques médicales,

- progression annuelle de 4% du nombre d’établissements, soit 1 173 sites et 96 806 lits,

- redressement des performances : 9% de croissance annuelle des revenus et marge opérationnelle de + 12 %,

- cessions d’actifs immobiliers (1 Md€ identifiés), restructuration ou cession dans les pays sans position attractive et restructuration financière ;

- Stratégie d’innovation et d’anticipation des prises en charge de la fragilité humaine :

- Open innovation avec 108 projets autour de la santé & soin, de la restauration & hospitalité, de la construction et des process,

- recherche universitaire avec près de 30 projets innovants ;

- Feuille de route environnementale 2023 :

- 100% des appels d’offres comprenant une évaluation RSE,

- 100% des fournisseurs signataires de la charte achats responsables,

- 100% des nouvelles constructions certifiées HQE,

- lancement d’un emprunt vert ;

- Réservoir de croissance apporté par les 26 000 lits en construction (3 000 lits ouverts en 2022).

Défis

- Impact de l’inflation fort sur les consommations alimentaires et d’énergie, les achats d’électricité en France n’étant pas couverts ;

- Après l’arrêt mi-janvier des discussions avec le consortium d’investisseurs français tiers mené par la Caisse des dépôts, maintien puis résultat des négociations avec le groupe de créanciers financiers détenant environ 50% de la dette non-sécurisée de la Société, soit 3,8 Mds€ ;

- Attitude des actionnaires et créanciers, la restructuration passant par la capitalisation des dettes non sécurisées détenues par ces derniers et par une augmentation de capital de 1,3 à 1,5 Mds€ ;

- Intérêt de nombreux fonds : Mat Immo Beaune, Nextstone ou KKR.

