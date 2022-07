Orpea: deuxième tirage auprès des partenaires bancaires information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Le groupe de prise en charge de la dépendance Orpea indique avoir effectué un deuxième tirage de 650 millions d'euros, les montants tirés lors du premier tirage (250 millions) et de ce dernier correspondant à la totalité des crédits A1 et A3.



Ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux (en ce compris, sans que cela soit limitatif, le service de la dette et les dépenses d'investissement) ainsi que l'ensemble des commissions, coûts et dépenses dus au titre de l'accord de financement.



Les montants du financement restant disponibles sont les lignes A2, A4 et B pour un montant d'environ 829 millions d'euros. S'agissant du crédit C (maximum de 1,5 milliard), le placement aura lieu dans un premier temps auprès de ses principaux partenaires bancaires.