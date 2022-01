Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: deux cabinets mandatés pour une mission information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Orpea indique que son conseil d'administration, en accord avec la direction générale, a décidé de mandater immédiatement deux cabinets pour une mission indépendante d'évaluation sur l'ensemble des allégations rapportées dans le livre Les Fossoyeurs, de Victor Castanet.



Ces deux cabinets auront accès à toutes les informations du groupe et de ses établissements qu'ils jugeront nécessaires. Ils présenteront au conseil, dans les meilleurs délais, leurs conclusions, qui seront tenues à la disposition des autorités compétentes et feront l'objet d'une communication.



'Nous continuons à affirmer qu'à aucun moment la direction du groupe n'a mis en place un système quelconque pour orchestrer les pratiques qui lui sont reprochées', déclare le groupe de prise en charge de la dépendance.





