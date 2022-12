Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpéa: dépose une plainte contre son ancien dirigeant information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le groupe Orpéa fait savoir qu'il a déposé une plainte le 20 décembre à l'encontre d'Yves Le Masne, son ancien dirigeant, visant des faits susceptibles de caractériser des infractions d'abus des biens ou du crédit de la société, d'abus de confiance, complicité, recel ou blanchiment.



Yves le Masne a été Directeur général Délégué à partir de 2006 puis Directeur général à partir de 2010.



Le 30 janvier 2022, le Conseil d'administration a mis fin à ses fonctions de Directeur général.



Le groupe précise que cette plainte vient compléter une première plainte contre personnes non dénommées déposée en avril 2022 relative 'à des agissements de certains anciens dirigeants ou salariés'.





