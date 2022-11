Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Orpea: croissance de +9,3% du CA sur les 9 premiers mois information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 18:08

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 1 181,3 ME au 3ème trimestre 2022, en croissance de +6,4% dont +4,0% de croissance organique. Sur la zone France Benelux UK Irlande, la progression du chiffre d'affaires s'établit à +2,1%, essentiellement de nature organique (+1,6%).



Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 3 475,8 ME, soit une croissance de +9,3% dont +5,5% en organique.



Au 30 septembre 2022, la dette brute consolidée s'élevait à 9 527 ME et la trésorerie à 854 ME (831 ME au 2 novembre 2022).



La présentation du plan de transformation d'Orpea par sa nouvelle équipe dirigeante aura lieu le mardi 15 novembre 2022 dans la matinée.