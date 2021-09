Orpea confirme « avec confiance » ses objectifs annuels

(AOF) - Orpea a levé le voile mardi soir sur ses résultats du premier semestre 2021. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a dégagé un résultat net (part du groupe) de 102,4 millions d'euros (+40,3% sur un an) et un Ebitdar (Ebitda avant loyers) de 514,9 millions d'euros (+13,6% sur un an). Il en découle une marge de 24,9%. De son côté, le chiffre d'affaires d'Orpea est ressorti à 2,07 milliards d'euros, en croissance de 8,7% à données publiées et de 5,2% en organique. Le groupe évoque des performances « excellentes ».

De ce fait, Orpea a confirmé " avec confiance " son objectif d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à +7,5% sur l'ensemble de l'exercice 2021 (soit un chiffre d'affaires supérieur à 4, 215 milliards d'euros), ainsi qu'une nouvelle progression de la marge d'Ebitdar au second semestre.

