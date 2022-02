Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: chute au niveau du zénith du 31/12/2012 information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Orpea enfonce le plancher des 38E et chute à la verticale, au niveau du zénith du 31/12/2012: le titre retrouve là des niveaux de valorisation jamais vus.

Il affiche une décote historique par rapport à la valeur d'actif : -50% à peu de choses près, et la capitalisation de 2,1MdsE est tout simplement divisée par 4 par rapport aux sommets de fin janvier 2020.







Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -11.19%