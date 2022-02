Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea : chute à 31,3E, plancher d'avril 2013, -64% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Orpea dévisse de -25% sous l'ex-plancher des 41E de fin janvier 2013 et chute à la verticale, 31,3E : le titre affiche désormais -64% depuis le 1er janvier et retrace son plancher du 26/10/2012 au 18 avril 2013.



Orpea affiche une décote historique par rapport à la valeur d'actif de 63E estimée pour 2022 : -51%.

La capitalisation s'effondre à 2MdsE: elle est tout simplement divisée par 4,1 par rapport aux sommets de fin janvier 2020.







